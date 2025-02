Ministro Juscelino Filho participou da cerimônia de inauguração do CRC de Maricá - Kayo Sousa/Ministério das Comunicações

Ministro Juscelino Filho participou da cerimônia de inauguração do CRC de MaricáKayo Sousa/Ministério das Comunicações

Publicado 17/02/2025 16:08

Com a meta de preparar 4 mil pessoas ao mercado de trabalho ainda neste ano, o Ministério das Comunicações inaugurou nesta segunda-feira, 17, em Maricá, a nova sede do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) da cidade. O evento de lançamento contou com a doação de 100 desktops a escolas públicas de Japeri, na Baixada Fluminense. Os equipamentos foram recuperados por estudantes do próprio CRC.

“Sabemos o quanto é importante o conhecimento em informática e, por isso, por meio deste centro, muitas pessoas vão ter mais oportunidade de aprendizado e inserção no mercado de trabalho”, afirmou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no evento em Maricá.

O CRC, uma parceria com o Instituto Nova Ágora de Cidadania (CRC-Inac), faz parte do programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações, que possui 26 unidades espalhadas pelo país. Nesses locais, além da recuperação de equipamentos eletrônicos descartados por órgãos públicos, a população pode fazer cursos na área de informática e tecnologia da informação.

Segundo o ministro Juscelino Filho, as parcerias com bancos e instituições públicas são responsáveis por manter o ritmo acelerado de doação de computadores. Até o momento, foram recuperados e entregues 55,8 mil equipamentos em todo o Brasil. A pasta pretende aumentar o número de CRCs com o lançamento de editais.

Para o vice-prefeito de Maricá, João Maurício de Freitas, a instalação de um centro do Ministério das Comunicações no município é responsável por mudar a vida de muitos moradores. “A pessoa sai daqui com a condição de ter uma loja, um empreendimento, um negócio próprio para sustentar a família”, disse o vice-prefeito na inauguração.

Inclusão

O programa Computadores para Inclusão recondiciona equipamentos fora de uso de órgãos públicos para destiná-los a pontos de inclusão digital em todo o Brasil. Esse processo é realizado nos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), onde as máquinas são recuperadas por estudantes de cursos de capacitação.

Atualmente, existem 4,5 mil Pontos de Inclusão Digital (PID) em 1.109 municípios brasileiros. Além disso, nos CRCs, já foram ofertados 226 cursos, resultando na formação de mais de 50 mil pessoas.