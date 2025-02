Dança é um dos vários cursos disponíveis - Divulgação/Ação da Cidadania

Publicado 17/02/2025 14:43

A Ação da Cidadania está com inscrições abertas a partir dessa segunda-feira (17) para a segunda edição do FormAção Ação da Cidadania e Shell, um dos principais projetos da organização na área cultural, e que esse ano vai capacitar 220 pessoas para trabalharem no mercado cultural e suas ramificações.

As vagas são para cursos de Direção de Arte e Cenografia, Figurino, Caracterização, Roteiro, Produção, Interpretação, Circo, Dança e Canto. As aulas começam no dia 1º de abril, na sede nacional da entidade, na Gamboa, Região Central do Rio de Janeiro, e vão até o final do ano. Para se inscrever, é necessário ter mais de 16 anos e ser morador da capital e Região Metropolitana do Rio.As inscrições podem ser realizadas no site www.acaodacidadania.org.br/formacao e cada curso terá um período determinado para cadastro, não sendo possível escolher mais de uma formação. As vagas são destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e todos os alunos serão beneficiados com cestas básicas, custo de transporte integral, kits de higiene e limpeza mensais durante sua formação."A segunda edição do FormAção abre uma série de projetos e eventos culturais que vão acontecer ao longo desse ano e de 2026, como forma de marcar os 90 anos de Betinho, que sempre entendeu a cultura como um instrumento de transformação. Ano passado, superamos todas as expectativas, com vagas esgotadas e sucesso de público no espetáculo final do projeto, que formou 200 estudantes para trabalharem no mercado cultural. Por isso, a Ação da Cidadania, mais uma vez, aposta na arte para que mais pessoas possam idealizar um futuro melhor", explica Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania.O FormAção Ação da Cidadania e Shell tem patrocínio master da Shell e realização do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O projeto foi escolhido por incluir em seus pilares pontos fundamentais que estão comprometidos e alinhados com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), entre eles as ODS para Erradicação da Pobreza, Educação de Qualidade e Redução das Desigualdades. A empresa de energia é uma grande incentivadora da cultura no país e valoriza a arte como um instrumento para o desenvolvimento humano, a diversidade e a inclusão."Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento de um país. Nossa agenda de patrocínios culturais reitera o compromisso da Shell com a sociedade brasileira ao apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento humano, a educação, a inovação, a diversidade, a equidade e a inclusão. Por isso temos muito orgulho da parceria com a Ação da Cidadania pois, juntos, temos a oportunidade de promover um futuro melhor para pessoas diversas através da cultura" - comenta Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell Brasil.Os primeiros cursos serão de Arte e Cenografia, Interpretação, Caracterização, Circo e Figurino. Em maio, é a vez do início dos cursos de Produção e Roteiro. As aulas de Dança e Canto serão realizadas a partir de julho, quando também será aberta a temporada de workshops gratuitos com profissionais do mercado cultural. Ao final, todos os alunos receberão diplomas de certificação e também criam, montam e executam o espetáculo de encerramento do projeto, totalmente idealizado por eles.No ano passado, 200 alunos participaram do FormAção, alguns inclusive concluíram o curso com propostas de trabalho, potencializando oportunidades na carreira e independência financeira. Foram doados 1560 cestas básicas e kits de higiene, custo total de transporte e lanche. Muitos encontraram um novo capítulo para suas vidas, mostrando que cada um deve ser protagonista de sua própria história."O FormAção pega sonhos considerados impossíveis e muitas vezes nem sonhados pelas vidas áridas da vulnerabilidade e planta, aduba, rega e colhe realizações. Uma das alunas do ciclo passado sonhava em escrever e no final do ano acordou em uma emissora contratada. Sendo um projeto que usa a arte como ferramenta de transformação, traz em seu cenário os benefícios para a tranquilidade e fidelidade dos alunes, a inclusão incondicional e o acolhimento. Eles chegam timidamente fechados e saem abertos e seguros, escrevendo suas histórias", conclui Tyta Almeida, diretora de Produção do FormAção.