Trabalha Rio estará na Ilha do Governador de sábado até quarta-feira - SMTE/Divulgação

Publicado 21/02/2025 11:22 | Atualizado 21/02/2025 11:38

A uma semana do carnaval, a quadra da escola de samba Acadêmicos do Dendê será palco do Trabalha Rio Folia. O serviço de cadastramento de currículo e encaminhamento de profissionais para empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) será realizado neste sábado, 22, de 10h às 15h, na Estrada do Dendê, 191, Tauá, na Ilha do Governador.

Na segunda-feira, 24, a equipe do programa estará, de 10h às 12h, na Associação dos Moradores do INPS, na Rua Bom Futuro, 1.144, no bairro Bancários; e, de 13h às 15h, na Praça Magno Martins, na Freguesia. No terça, 25, estará, de manhã, à Rua Doutor Bernardino Gomes, 280, no bairro Bancários, e, de tarde, à Rua Maestro Arturo Toscanini, 304, no Tauá.

Já na quarta-feira, 26, a ação do Trabalha Rio ocorrerá na Rua Nossa Senhora das Graças, 77 (de 10h às 12h), e na Praça São Pedro s/n (Colônia Z10, de 13h às 15h). Todas as ações serão na Ilha do Governador. No quinta, 27, a van do programa segue em direção à Associação de Moradores Cancela Preta, na Rua Rocha Passos, 8, em Padre Miguel.

"O número de vagas de emprego abertas no Rio agora em janeiro teve um aumento de 70% em relação ao mesmo mês de 2024. É importante lembrarmos também que a cidade ficou em segundo lugar na geração de empregos no ano passado, mas o estado ficou na quinta pior colocação em desemprego. Ou seja, enquanto o país e a cidade seguem reduzindo, de forma surpreendente, o desemprego, o estado tem dificuldades em gerar oportunidades à população fluminense", assinala o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Para participar do Trabalha Rio, além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link https://tr.ee/L30k1tDGoz