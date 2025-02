Evento oferecerá vagas para diversos cargos operacionais nos hotéis da rede - Divulgação

Publicado 18/02/2025 11:36

A Rede Windsor Hotéis, em parceria com a Escola de Artes do Spanta, irá promover a Feira de Empregabilidade nesta quarta-feira (19), das 13h às 17h, no Conselho de Moradores da Vila Santo Amaro, Catete, Rio. O evento oferecerá vagas para diversos cargos operacionais nos hotéis da rede, como camareiro, auxiliar de limpeza, copeiro, recepcionista bilíngue, ajudante de cozinha, entre outros.

Para participar, os candidatos irão preencher uma ficha de inscrição e serão informados sobre as vagas disponíveis, bem como os requisitos necessários para cada função. Os que atenderem às exigências serão encaminhados para a próxima etapa do processo, que envolve entrevistas com os gestores das vagas.

O projeto ocorrerá ao longo de 2025, uma vez por mês em diferentes comunidades do Rio de Janeiro. As vagas são destinadas preferencialmente a moradores das comunidades participantes.

"A Rede Windsor tem um compromisso sólido com o desenvolvimento social e profissional das comunidades cariocas. Acreditamos que oferecer oportunidades de trabalho é um passo fundamental para a transformação social. Essa parceria com a Escola de Artes do Spanta reforça nosso compromisso em promover inclusão e desenvolvimento no mercado hoteleiro", afirma Vitor Almeida, gerente de marketing da Rede Windsor Hoteis.