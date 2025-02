Consumidor está menos propenso a comprar bens duráveis, aponta a pesquisa - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/02/2025 13:26

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV Ibre voltou a cair em fevereiro, desta vez em 2,6 pontos, para 83,6 pontos, menor nível desde agosto de 2022 (82,1 pts.). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou em 3,6 pontos, para 87,0 pontos.

“Ao recuar pela terceira vez seguida, a confiança do consumidor acumula mais de 10 pontos de queda sendo, em fevereiro, impulsionada apenas pela deterioração das expectativas futuras. O resultado confirma um maior pessimismo entre os consumidores nesse início de ano, disseminado entre as faixas de renda e mais forte para aqueles de menor poder aquisitivo. O mal-estar é resultado da piora da inflação de alimentos, que reduz o poder de compra das famílias em bens essenciais e, da elevação da taxa de juros, que agrava a situação financeira das famílias”, afirma Anna Carolina Gouveia, economista do FGV Ibre.

Intenção de compra de bens duráveis cai ao menor nível desde agosto de 2022

Neste mês, a queda do ICC foi influenciada pelas expectativas. O Índice de Expectativas (IE) recuou pelo terceiro mês seguido, agora em 4,3 pontos, para 87,3 pontos. O Índice de Situação Atual (ISA) permaneceu estável em 79,4 pontos.

Entre os quesitos, o que mede a intenção de compras de bens duráveis foi o que mais contribuiu para queda da confiança neste mês, ao recuar 9,9 pontos, para 75,2 pontos, menor nível desde agosto de 2022 (74,7 pts.). A queda também foi observada no indicador que mede as perspectivas para situação financeira futura da família que cedeu 3,0 pontos, para 89,5 pontos, e do indicador que mede a percepção sobre as finanças das famílias que caiu 0,9 ponto, para 68,8 pontos. Na contramão, avançaram os indicadores que avaliam a situação econômica local atual e situação econômica local futura, com 0,9 e 0,3 ponto, para 90,4 e 98,6 pontos.

Entre as faixas de renda, a queda na confiança ocorreu também em todas as faixas de renda, sendo a mais acentuada entre os consumidores com renda de até R$ 2.100.