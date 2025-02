Onda de calor faz venda de ar-condicionado usado crescer 165% em fevereiro - Reprodução

Publicado 24/02/2025 18:05 | Atualizado 24/02/2025 18:10

A comercialização de ar- condicionado teve aumento de 165% na primeira quinzena de fevereiro em relação ao mesmo período do mês anterior. Na mesma comparação, as vendas de ventiladores subiram 124%, enquanto as de freezer cresceram 104%. Os dados são de um levantamento da OLX, marketplace de classificados de produtos usados.

A procura pelos itens por meio da plataforma também aumentou neste intervalo: a busca por ar-condicionado subiu 141%, pelo ventilador cresceu 72% e pelo freezer 42%.



Menos calor, mais economia



O ar-condicionado de segunda mão sai em média 74% mais barato em relação a um novo, por um preço médio de R$1.113,37. Quanto ao ventilador, a diferença de preços entre usados e novos é de 58%, e em relação ao freezer, a escolha pelo aparelho de segunda mão gera em média 27% de economia na compra.



“Os produtos encontrados no mercado de usados para aliviar o calor rendem economias significativas aos compradores, já que é possível encontrar um aparelho semi-novo, em ótimas condições, por valores mais baixos que os novos. E as pessoas que desapegam desses aparelhos também se beneficiam, pois é uma ótima oportunidade de gerar renda extra”, diz Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX.



Estados com mais vendas



O maior volume de comercializações de itens contra o calor na primeira quinzena de fevereiro foi registrado pelo Rio de Janeiro, com 21% do share, seguido por São Paulo, com 12%, e Amazonas, com 9%.

O estado fluminense também liderou a variação de vendas nos primeiros quinze dias do mês, com 709% a mais do que no mesmo período em janeiro. Na sequência estão Minas Gerais, com alta de 297%, e Paraná, com crescimento de 261% são os estados com mais variação no período.