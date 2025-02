Do total das vagas oferecidas, 2.500 são de estágio e Jovem Aprendiz - Grupo Recovery/Divulgação

Do total das vagas oferecidas, 2.500 são de estágio e Jovem AprendizGrupo Recovery/Divulgação

Publicado 24/02/2025 17:48

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 5.798 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 2.500 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga nesta segunda-feira (24) a lista das 1.556 vagas de emprego abertas na cidade. Destas, 232 são para pessoas com deficiência.



E tem oportunidades para as mais diferentes profissões, em vários bairros. Para quem mora na Taquara, por exemplo, há 19 vagas de chefe de seção em cafeteria, padaria, açougue, mercearia, hortifrúti e em outros ramos de negócio. Além de Ensino Médio completo, é preciso ter seis meses de experiência. O salário é de R$ 3.219, 22.



Mas há oportunidades em outros bairros e em outras profissões. Na lista, por exemplo, tem 648 vagas para operador de telemarketing; 77 para repositor de mercadoria; 48 para auxiliar de pátio; 23 para mecânico de frota leve; 20 para analista de marketing; 3 para borracheiro, entre muitas outras.

Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar, pela internet, o link https://tr.ee/L30k1tDGoz

Setrab



O governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando, esta semana, 1.730 oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro. Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



As vagas oferecidas estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A primeira concentra quase 85% das oportunidades: são 1.399 posições para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 284 dirigidas a pessoas com deficiência (PcD). Há, por exemplo, mais de 20 vagas para operador de rolo e mais de 25 para carpinteiro, localizadas em diversos bairros do Rio de Janeiro, com remuneração de dois salários mínimos (R$ 3.036).



A região oferece ainda vagas com salários de R$ 6.072, tais como as de motorista entregador (Belford Roxo e Jacarepaguá), motofretista (Belford Roxo), e moço de convés (Angra dos Reis), entre outras. Para as funções de fiscal de caixa, gerente de restaurante e marceneiro, entre outras, a remuneração é de cerca de R$ 4.500.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 11 vagas, todas localizadas na cidade de Valença, com salários que podem chegar a R$ 3.036, tais como babá, carpinteiro, cuidador de idosos e auxiliar administrativo. Já na Região Serrana, são 320 oportunidades, todas para Teresópolis, e a maior parte no bairro de Várzea. Há posições de faxineiro, eletricista, pedreiro, balconista, garçom e almoxarife, entre outras, com remuneração média de um salário mínimo e experiência exigida.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.732 oportunidades de estágio, sendo 956 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 33 vagas divididas entre as áreas de Administração (14), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (10), Geomática (1), Informática (1), Marketing (1), Nutrição (1), Técnico em Administração (2) e Turismo/Lazer (1).

Em Campos, são 139 oportunidades nos setores de Administração (18), Design (1), Direito (2), Enfermagem (3), Licenciatura (70), Pedagogia (4), Psicologia (40) e Telecomunicações (1).

Em Duque de Caxias, há 20 vagas em Administração (8), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Direito (1), Farmácia (1), Informática (1) e Pedagogia (4).

Em Macaé, são 49 oportunidades em Administração (23), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Gastronomia (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (18), Psicologia (1), Química (1) e Transportes (1).

Em Niterói, há 46 vagas nas áreas de Administração (23), Comércio Exterior (1), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Design (1), Direito (4), Elétrica-Eletrônica (3), Esportes (1), Letras (1), Licenciatura (1), Nutrição (1), Pedagogia (5) e Transportes (1).

Em Nova Friburgo, são 53 oportunidades em Administração (5), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Marketing (2) e Pedagogia (43).

Em Nova Iguaçu, há 20 vagas em Administração (9), Contabilidade (2), Direito (1), Engenharia Ambiental (1), Informática (1), Marketing (4), Pedagogia (1) e Psicologia (1).

Em Petrópolis, são 39 oportunidades em Administração (10), Direito (2), Marketing (2) e Pedagogia (25).

Em Resende, há 27 vagas em Administração (5), Comunicação (2), Direito (3), Engenharia de Produção (4), Licenciatura (12) e Marketing (1).

No Rio de Janeiro, são 525 oportunidades em Administração (181), Arquitetura e Urbanismo (7), Arquivologia (3), Artes (1), Biblioteconomia (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (10), Construção Civil (11), Contabilidade (38), Design (13), Direito (41), Economia (2), Enfermagem (51), Engenharia de Produção (6), Esportes (6), Gastronomia (14), Informática (15), Letras (1), Marketing (25), Meio Ambiente (1), Museologia (1), Nutrição (2), Pedagogia (77), Produção Mecânica (4), Química (2), Secretariado (2) e Turismo/Lazer (9).

Em Teresópolis, há três oportunidades para Administração. Já em Três Rios, são duas oportunidades em Contabilidade (1) e Engenharia de Produção (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 776 vagas.

Em Barra Mansa, são 46 vagas para Aprendiz, 21 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração e três para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, são duas vagas para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, seis para Técnico em Administração e duas para Técnico em Enfermagem.

Em Duque de Caxias, são 16 vagas para Aprendiz, 10 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Segurança.

Em Macaé, são 51 vagas para Aprendiz, 10 para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

Em Niterói, são 60 vagas para Aprendiz, 30 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Farmácia, duas para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Terapia.

Em Nova Friburgo, são sete vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Pedagogia.

Em Nova Iguaçu, são 10 vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Enfermagem.

Em Petrópolis, são 19 vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Informática.

Em Resende, são nove vagas para Aprendiz e nove para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 246 vagas para Aprendiz, 82 para Ensino Médio, 22 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Artes, uma para Técnico em Cardiologia, quatro para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, 11 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Farmácia, quatro para Técnico em Indústria, duas para Técnico em Informática e quatro para Técnico em Mecânica.

Em Três Rios, há uma vaga para Aprendiz. Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz.

Mudes