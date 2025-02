Cursos de diversas áreas são oferecidos - Pixabay

Publicado 22/02/2025 11:46 | Atualizado 22/02/2025 11:47

Os servidores do Governo do Estado terão acesso gratuito a cursos do Google na plataforma Coursera. A iniciativa foi viabilizada por uma parceria da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-RJ), por meio da Escola de Gestão Pública (Egep-RJ), com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad).

O programa, que contempla servidores estatutários e comissionados, oferece ao todo 1000 vagas para os cursos, como de Análise de Dados, Inteligência Artificial, UX Design, Gerenciamento de Projetos, Marketing Digital e Suporte em TI. A medida fortalece a qualificação dos profissionais e impulsiona a modernização da gestão pública.

"A capacitação contínua dos servidores públicos é fundamental para a modernização e eficiência da administração. Além de ampliar conhecimentos e desenvolver novas habilidades, essa iniciativa contribui para a inovação e aprimoramento da prestação de serviços à sociedade", destaca o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson Faria.

Ao final de cada curso, os participantes receberão um certificado de conclusão. Para inscrição, as secretarias e órgãos devem encaminhar os nomes dos servidores interessados via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Cursos disponibilizados

As capacitações são online, autoinstrucionais, gratuitas e não exigem tutoria. Confira abaixo mais detalhes sobre as trilhas de formação.

Análise de dados: com estimativa de 190 horas de carga horária, prepara servidores públicos para funções de nível básico em análise de dados, permitindo aplicar suas habilidades em diversas áreas do setor público, melhorando a tomada de decisões baseada em dados. O programa abrange temas como limpeza de dados, solução de problemas, pensamento crítico, ética de dados e visualização de dados. As plataformas e ferramentas utilizadas no curso incluem SQL, Tableau e Programação em R.

Gerenciamento de projetos: os profissionais certificados poderão aplicar suas habilidades para gerir projetos em diversas áreas do setor público, contribuindo para a eficiência e eficácia das iniciativas governamentais. O programa abrange temas como gerenciamento de riscos, técnicas de melhoria de processos, gerenciamento de dinâmicas de equipes e partes interessadas, orçamentos, e metodologias ágeis, com ênfase em Scrum.

Inteligência artificial: o Google AI Essentials é um curso individualizado projetado para ajudar profissionais de todas as funções e setores a obter habilidades essenciais de IA para aumentar sua produtividade, sem necessidade de experiência. O curso é ministrado por especialistas em IA do Google que estão trabalhando para tornar a tecnologia útil para todos.

Marketing digital: o servidor aprenderá como usar ferramentas e plataformas como Canva, Constant Contact, Google Ads, Google Analytics, Hootsuite, HubSpot, Mailchimp, Shopify e Twitter.

Suporte em TI: os servidores certificados poderão atuar no suporte técnico presencial ou remoto. Por meio de uma combinação de palestras em vídeo, questionários e laboratórios práticos, o programa cobre diversos aspectos essenciais do suporte de TI.

UX Design: com carga horária estimada de 150 horas, prepara servidores para o desenvolvimento e aprimoramento de produtos digitais, como sites, aplicativos e interfaces para serviços públicos. Durante o curso, os alunos desenvolverão três projetos completos para um portfólio.As plataformas utilizadas pelo certificado incluem Figma e Adobe XD.

Em caso de dúvidas e mais orientações, os interessados podem entrar em contato com a EGEP-RJ pelo e-mail egeprj@planejamento.rj.gov.br.