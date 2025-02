Curso gratuito em Macaé vai formar auxiliares de plataforma - Paulo Marrucho/Divulgação

Curso gratuito em Macaé vai formar auxiliares de plataformaPaulo Marrucho/Divulgação

Publicado 24/02/2025 11:20

A Constellation, a Foresea e a Ventura Offshore abriram nesta segunda-feira, 24, inscrições para um curso gratuito de formação de auxiliar de plataforma. O projeto de responsabilidade social conta com o apoio da Firjan Senai, responsável pela capacitação dos participantes. As aulas serão realizadas a partir de 31 março, de forma presencial, em Macaé. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de março.

As três empresas do setor de óleo e gás vão financiar um curso de três meses para desenvolver novos talentos para o mercado offshore. Serão oferecidas 40 vagas para residentes das cidades de Macaé ou Rio das Ostras que tenham finalizado, nos últimos dois anos, o nível técnico em Mecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho ou Automação.

“A união das empresas é essencial para formar novos talentos e suprir a crescente demanda do setor de perfuração offshore. Além de qualificar profissionais, queremos atrair mais mulheres para funções operacionais, ampliando a diversidade e fortalecendo a indústria”, ressalta Silvia Nunes Ruggeri, diretora de Pessoas e TI da Constellation.

O auxiliar de plataforma é a função primária mais importante em uma sonda de perfuração e de extrema relevância para o mercado, explica Hygo Souza, diretor de Pessoas e Gestão da Foresea. “Além de aproximar os profissionais das necessidades das empresas, o curso de formação com a participação de players do mercado tem forte impacto social. A capacitação que oferecemos amplia as oportunidades de ingresso e desenvolvimento para os jovens das regiões onde atuamos no setor offshore, que se encontra extremamente aquecido”, completa.

A qualificação abordará temas como perfuração de poços de petróleo; técnicas de perfuração; movimentação e segurança em segurança e movimentação de cargas; e pneumática e hidráulica. Além da formação técnica, haverá um módulo de desenvolvimento humano para aprimorar competências socioemocionais dos participantes. A carreira de um auxiliar de plataforma pode se desdobrar em diferentes áreas, como Perfuração, Manutenção (Mecânica, Eletroeletrônica, Subsea, Materiais), Movimentação de Cargas, Segurança do Trabalho, entre outras.