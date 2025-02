Concurso da Sefaz-RJ oferece 73 vagas - Arquivo / Agência Brasil

Concurso da Sefaz-RJ oferece 73 vagasArquivo / Agência Brasil

Publicado 24/02/2025 14:01

Os interessados em concorrer ao concurso público da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) têm até as 18h da próxima sexta-feira, 28, para fazer a inscrição. Tendo como pré-requisito a formação superior em qualquer área, o certame oferece 240 vagas para os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Analista em Finanças Públicas.

O quantitativo de vagas para preenchimento é de até 73, das quais 45 são para Auditor Fiscal e 28 para Analista em Finanças Públicas, enquanto o restante se refere a formação de cadastro de reserva. O vencimento básico do cargo de Auditor é de R$ 5.387,39. Eles têm direito ainda ao prêmio de produtividade fiscal no valor de R$ 22.043,55, totalizando R$ 27.430,94. Já para os Analistas, o salário-base é de R$ 6.788,13, podendo ser acrescido da Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), cujo valor máximo corresponde a 50% do valor do vencimento-base (R$ 3.394,06), e do Adicional de Qualificação (AQ).