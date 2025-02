Dos entrevistados, 13,9% disseram que pretendem viajar dentro do estado do Rio - Alex Ferro / Riotur

Publicado 26/02/2025 13:19

Uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita com 1.099 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, mostra que o carnaval deve movimentar R$ 609 milhões na economia. O gasto médio nos quatro dias de folia será de R$ 261.

De acordo com o levantamento, dos entrevistados que pretendem gastar ou já gastaram antecipadamente, 86,9% disseram que foi ou será com alimentação e bebidas não alcoólicas, seguido de 48% com bebidas alcoólicas e 38,2% com transporte, como ônibus, carro particular e gasolina. 10,1% pretendem gastar ou gastaram com fantasias e acessórios.

Perguntados se pretendem viajar dentro do estado, 13,9% disseram que sim. Cabo Frio deve ser o principal destino dos entrevistados, com 3,5% da preferência. Arraial do Cabo, com 1,7% ficou em segundo. Dos que pretendem viajar dentro do estado no carnaval, 71,8% disseram que pretendem se hospedar em casa própria ou de conhecidos ou familiares. Já 9,9% devem ficar em pousadas e 5,8% em imóvel/quarto alugado, sem ser em plataformas digitais. Porém, as plataformas digitais, como o Airbnb têm a preferência de 5,3%, enquanto os hotéis, 4,6%.

Para quem passará o carnaval no estado, o IFec RJ quis saber o que vão fazer nos dias de folia. 61,6% disseram que pretendem descansar e aproveitar o tempo livre. Já 22,6% tem a intenção de trabalhar, enquanto 15,8% vão para os blocos, desfiles de escolas de samba e festas.