Para participar, é necessário morar na região de Duque de Caxias e ter mais de 18 anosDivulgação

Publicado 26/02/2025 11:02 | Atualizado 26/02/2025 12:18

O Instituto Escola do Mecânico e a ICONIC, líder nacional em lubrificantes, oferecem 15 vagas para capacitar moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em mecânica. As oportunidades são, em sua maioria, voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e mulheres.

O curso terá 145 horas e acontecerá de forma presencial, na Escola do Mecânico de Caxias. A aula inaugural acontecerá no dia 27 de março, às 19h. O conteúdo programático abordará desde questões técnicas de mecânica automotiva até desenvolvimento comportamental.

Para participar, é necessário morar na região de Duque de Caxias e ter mais de 18 anos. A inscrição pode ser feita por meio do preenchimento do formulário on-line "Acreditamos na transformação por meio da educação e, por isso, consideramos que esta é uma oportunidade para impulsionar jovens talentos a entrarem no mercado e apoiar profissionais mais experientes que desejam crescer em suas carreiras. Por meio desta parceria, poderemos qualificar pessoas para atender um setor com demandas específicas e que trabalha com elevados padrões internacionais de inovação, segurança e sustentabilidade", analisa a diretora de tecnologia e sustentabilidade da ICONIC, Roberta Teixeira.