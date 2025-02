As inscrições nos cursos da área de gastronomia vão até o dia 18 de março - Divulgação

Publicado 25/02/2025 15:55

O Energia do Sabor, projeto desenvolvido pela Naturgy em parceria com a UniSalle para formação de jovens na área de gastronomia, acaba de abrir as inscrições para duas turmas: Confeitaria&Panificação e Auxiliar de Cozinha. Os cursos são voltados para jovens entre 17 e 25 anos, com renda familiar de até três salários-mínimos. Os interessados podem se inscrever até 18 de março. Serão oferecidas 20 vagas por turma. As aulas ocorrerão de forma presencial, na UniSalle, em Niterói, com início previsto para o fim de março.



A iniciativa é um programa de geração de emprego e renda que forma profissionais especializados em gestão de cozinha internacional, aptos a trabalhar com hotelaria e gastronomia. Em mais de 10 anos de parceria, já foram realizados cursos de cozinheiro internacional, auxiliar de cozinha, panificação e confeitaria. O projeto já formou mais de 150 profissionais com alta taxa de empregabilidade no mercado.



Documentos necessários para matrícula



- RG (original e cópia);



- CPF (original e cópia);



- CPF do responsável para menores de idade (original e cópia);



- Certidão de Nascimento (original e cópia);



- Cadastro Único (caso possua);



- Comprovante de residência (original e cópia);



- Comprovante de renda dos últimos três meses;



- Comprovante de conclusão do Ensino Médio (caso tenha concluído);



- Foto 3×4.