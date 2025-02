Os interessados devem se candidatar pela internet - Divulgação

Publicado 25/02/2025 08:51

Rio - O Grupo GR, referência em segurança e terceirização de serviços, está com três vagas de trabalho abertas no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades são para trabalhar como recepcionista, recepcionista bilíngue e vigilante líder. A empresa oferece treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional.

Para iniciar a participação no processo seletivo, basta filtrar por localidade no portal e é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. As informações são encontradas no site oficial da empresa, no ícone "Trabalhe Conosco".

Além do salário, também há benefícios como refeição no local, vale-transporte, convênio médico e odontológico opcionais.