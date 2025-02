Jornada de trabalho varia de acordo com a localidade e função - Divulgação

Jornada de trabalho varia de acordo com a localidade e funçãoDivulgação

Publicado 25/02/2025 08:31

Rio - A Simak Rent, empresa de locação de máquinas e veículos pesados, está com 15 vagas de emprego abertas no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As oportunidades são para profissionais que atuam nas áreas de almoxarifado, administrativo, manutenção, mecânica, entre outros, com início imediato.A jornada de trabalho varia de acordo com a localidade e função, podendo ser entre 40 e 44 horas semanais, com turnos e escalas diversas. Entre os benefícios estão plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou fretado.Os interessados devem enviar currículo para o endereço vagas@simakrent.com ou se inscrever pelo site https://simakrent.com/trabalhe-conosco/ . Após a inscrição o candidato passará por uma triagem, entrevistas técnica e comportamental, podendo também ser submetido a outras avaliações, testes e entrevistas.