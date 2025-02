Aulas presenciais do curso de gastronomia serão no turno da tarde - Divulgação

Publicado 25/02/2025 13:17

Seguindo com o seu viés educacional e de formação de pessoas em gastronomia e empreendedorismo, a Gastromotiva abriu uma turma para o curso de Formação Básica em Cozinha, com o apoio do Instituto Bia Rabinovich. As aulas são gratuitas e no formato híbirdo (presenciais e on-line), sendo uma oportunidade de crescimento, aperfeiçoamento e integração no mercado de trabalho.

As aulas presenciais do curso vão acontecer na faculdade Unisuam de Bonsucesso. Alguns dos temas abordados no curso são aproveitamento integral dos alimentos, confeitaria sustentável, técnicas de serviço de salão, entre outros.



As inscrições, que são gratuitas, vão até o dia 10 de março. As aulas começam no dia 18, com as turmas presenciais no turno da tarde, das 13h às 17h. O curso tem duração de aproximadamente três meses.

As inscrições podem ser feitas através do link https://plataformagastromotiva.azurewebsites.net/Cadastro?turmaId=61.