PROCON-RJ alerta que preços muito baixos ou vendas em plataformas não autorizadas podem ser fraudesAlexandre Macieira / Riotur

Publicado 26/02/2025 14:33 | Atualizado 26/02/2025 15:03

Durante o Carnaval no Rio de Janeiro, cariocas e turistas devem ficar atentos para evitar problemas como venda casada, ingressos falsos e hospedagens irregulares. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ orientam sobre os direitos do consumidor e como evitar abusos.

Confira as principais dicas:

Meia-entrada

No Rio, 40% dos ingressos devem ser vendidos como meia-entrada, conforme a Lei Federal 12.933/2013. O benefício vale para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. Após atingir a cota, a venda pode ser suspensa, mas o consumidor deve ser informado sobre a disponibilidade.

O órgão indica a compra dos ingressos apenas em canais oficiais. Ofertas com preços muito abaixo do normal ou vendas em plataformas não autorizadas podem ser fraudes.

Venda casada

A venda casada, prática que obriga o consumidor a comprar um produto para adquirir outro, é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Bares e casas de show não podem cobrar valor mínimo de consumação.



Preços e formas de pagamento

Verifique sempre a comanda antes de pagar. A cobrança do couvert artístico é permitida apenas se informada previamente. A taxa de serviço (10%) é opcional. Estabelecimentos devem aceitar dinheiro e informar claramente diferenças de preço entre formas de pagamento.



Alterações em eventos

Em caso de cancelamento, mudança de data ou local, ou ausência do artista principal, o consumidor tem direito ao reembolso integral. A oferta de crédito para outro evento é opcional.



Alimentos e bebidas em eventos

É proibido impedir a entrada de alimentos ou bebidas comprados fora do evento, exceto por questões de segurança. Organizadores devem disponibilizar água potável gratuita.



Hospedagem e aluguéis por temporada

Verifique se o estabelecimento está registrado no Cadastur. Evite reservas por telefone; exija um documento por escrito com detalhes como tipo de quarto, valor da diária e políticas de cancelamento. Confirme antecipadamente se o local aceita pets.

Denúncias e reclamações