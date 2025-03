Redução de preços com isenção de impostos deve levar pelo menos 60 dias, estima Abras - EBC/arquivo

Redução de preços com isenção de impostos deve levar pelo menos 60 dias, estima Abras EBC/arquivo

Publicado 20/03/2025 16:29

A redução de impostos sobre produtos importados, adotada pelo governo federal no início de março, deve impactar os preços ao consumidor apenas dentro de um prazo mínimo de 60 dias. A estimativa foi feita pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Márcio Milan, em entrevista ao Valor Econômico, que avalia a medida como um ajuste de médio prazo.

“As empresas não estavam preparadas para realizar esse tipo de importação imediatamente”, afirmou Milan. Para tentar conter a inflação, o governo zerou as tarifas de importação sobre itens como café, açúcar e carnes, esperando que o reflexo na cadeia de abastecimento ocorra gradualmente.

Além da isenção fiscal, Milan destacou o avanço das discussões sobre a reformulação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que, segundo a Abras, poderia gerar uma economia de R$ 7 bilhões para o setor supermercadista. No entanto, a proposta enfrenta resistência de associações que representam empresas de vale-refeição e vale-alimentação, que questionam os números apresentados.