Servidor estadual conta com mais uma opção para contratação de empréstimo consignadoMarcello Casal Jr/ Agência Brasil

Publicado 20/03/2025 16:21

A modalidade empréstimo Consignado do Nubank já está acessível aos funcionários funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro. Os servidores elegíveis para a contratação do crédito precisam apenas acessar o aplicativo e verificar se são elegíveis para a contratação, que é 100% digital.

Para contratar o consignado, o servidor deve seguir o passo a passo:

- Na tela inicial do seu app, toque em "Empréstimo" (ou "Empréstimo e Consignado", a depender do caso);

- Aparecerão as ofertas e as modalidades disponíveis;

- Se a opção de empréstimo pessoal aparecer, toque em "Simular";

- Escolha o motivo do seu empréstimo e toque na seta roxa;

- Digite o valor do empréstimo, selecione o número de parcelas e a data de pagamento do primeiro pagamento;

- No canto inferior direito, clique na seta. Uma tela exclusiva sobre o "Nu Parcela Segura" aparecerá em seu app. Leia todas as informações e entenda as possíveis coberturas do seguro de empréstimo do Nubank;

- Revise as informações do seu empréstimo e toque em “Continuar”;

- Após ler o contrato, toque em “Confirmar contratação”;

- Digite a senha de 4 dígitos. Se aprovado, o valor solicitado é transferido rapidamente para a sua conta do Nubank.