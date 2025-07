Varejistas norte-americanos poderão ativar o Pix em suas maquininhas e oferecê-lo como forma de pagamento - Bruno Peres/Agência Brasil

Varejistas norte-americanos poderão ativar o Pix em suas maquininhas e oferecê-lo como forma de pagamentoBruno Peres/Agência Brasil

Publicado 23/07/2025 18:33

Apesar dos ataques do presidente Donald Trump ao Pix, o sistema de pagamentos continua avançando pelo mundo. Oferecido a turistas brasileiros em diversos países, agora ele chega em larga escala aos EUA, por meio de uma parceria entre as empresas de pagamentos norte-americana Verifone e a brasileira PagBrasil

Até então, o Pix podia ser feito nos EUA por meio de chaves-pix já existentes de lojistas brasileiros naquele país. Agora, os varejistas norte-americanos poderão ativar o Pix em suas maquininhas e oferecê-lo como forma de pagamento.

O funcionamento é semelhante ao que o brasileiro já está habituado. O lojista norte-americano digita o valor da compra em dólares e a maquininha gera um QR Code de Pix para pagamento.

O valor a ser pago aparece para o consumidor brasileiro convertido em reais. Nele, já está embutido o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 3,5% cobrado sobre todas as transações com moedas internacionais.

O comprador escaneia então o QR Code pelo aplicativo do banco e confirma o valor convertido para reais, com câmbio daquele momento. Após a confirmação, o pagamento é aprovado instantaneamente e o dinheiro entra na conta do vendedor. Toda a operação ocorre em tempo real.

Gigante de pagamentos

A Verifone é a maior adquirente (intermediadora de transações financeiras entre estabelecimentos comerciais, bandeiras de cartão e bancos emissores) dos EUA. Transaciona mais de US$ 8 trilhões por ano, está presente em 75% dos maiores varejistas e em 165 países.

A empresa disse esperar a adesão dos lojistas norte-americanos, uma vez que o custo para eles é menor. Enquanto o Pix internacional custa 2%, as transações via cartão de crédito saem de 2% a 3%, mais taxas fixas.

"(O lançamento do Pix nos EUA) representa um divisor de águas para os varejistas norte-americanos em destinos turísticos importantes como a Flórida e Nova York", afirmou Madhu Vasu, vice-presidente sênior de gestão global de produtos da Verifone

O Pix foi lançado nos EUA de olho no crescimento do turismo brasileiro previsto no país no próximo ano. Com a Copa do Mundo, a expectativa é de que o número de 1,9 milhão de brasileiros que chegam anualmente aos EUA aumente.

O sistema de pagamentos instantâneo brasileiro tem se espalhado ao redor do mundo. No ano passado, o brasileiro Braza Bank lançou, com a adquirente portuguesa Unicre, o Pix para ser oferecido ao 1,1 milhão de brasileiros que visitam Portugal anualmente. Na Argentina, o Pix é oferecido em maquininhas do Mercado Pago, que pertence ao Mercado Livre, desde o início do ano.

Já a fintech brasileira Dock fornecerá infraestrutura para o Bre-B, o sistema de pagamentos instantâneos da Colômbia que estreia no segundo semestre deste ano e que tem o Pix entre as inspirações.