Maioria dos clientes deve fazer uso do cartão de crédito, Pix e cartão de débitoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 24/07/2025 10:56

Rio - Rio - Uma das datas mais importantes para o comércio no segundo semestre do ano, o Dia dos Pais anima o comércio carioca. Segundo uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), a estimativa é de que haja um crescimento de 1,5% nas vendas referentes ao período.

Foram entrevistados comerciantes dos ramos de roupas, calçados, joias e relógios, eletroeletrônicos, livros, celulares, artigos esportivos, perfumes e acessórios masculinos (cintos e carteiras), com o objetivo levantar expectativas para a data.

Para 75% dos participantes, as vendas poderão aumentar 1,5%. Outros 15% estimaram que ficarão em igual patamar do ano passado e 10% mostraram-se receosos, estimando queda. O pessimismo reflete o ritmo mais lento da atividade no Rio, por conta do endividamento das famílias, juros e custos operacionais em alta, caso dos alugueis comerciais, que nos últimos doze meses já ultrapassaram 7%.

De acordo com a pesquisa, os lojistas estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ficar entre R$150 e R$180 e que a maioria dos clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de débito, PIX, cartão da própria loja e à vista (em dinheiro).



Para Aldo Gonçalves, presidente das entidades, esse segundo semestre será de condições mais restritivas, na medida em que o dólar ficou mais caro, preços internos e juros subiram, as incertezas aumentaram.

"Agora, com a guerra tarifária, as projeções de crescimento da economia são revisadas para baixo. Então, se a conjuntura não está desanimadora, pelo menos o período será mais desafiador para o comerciante oportunizar seu negócio", disse.



"Diante da perspectiva da economia em compasso menor, o comerciante deverá usar várias ações para impulsionar as vendas. Descontos, ações de marketing, atendimento diferenciado, vitrines chamativas (físicas ou virtuais), facilidades no pagamento, oferta de produtos customizados e mais adequados aos gostos dos consumidores, poderão ser caminhos para melhorar as estimativas", acrescentou.

Embora não possua o apelo do Natal, Dias das Mães e das Crianças, o Dia dos Pais assume relevância para o comércio visto que é a primeira data comemorativa do segundo semestre do ano, despontando como ponto de atenção para o restante do exercício. Já em agosto o comércio começa a se preparar para o Natal.



"Basicamente a pesquisa revelou nivelamento das vendas com o ano passado. Por outro lado, alguns fatores atuam contra, como a concorrência com sites de preços mais competitivos, a mudança de preferência dos consumidores, os juros altos e a menor movimentação do comércio fluminense em relação a outras unidades da federação", concluiu o presidente do CDLRio e SindilojasRio.