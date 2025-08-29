Calendário de eventos movimenta o turismo no Rio de Janeiro - Fábio Costa/ Agência O Dia

Calendário de eventos movimenta o turismo no Rio de JaneiroFábio Costa/ Agência O Dia

Publicado 29/08/2025 17:26

O inverno no Rio de Janeiro, cada vez mais consolidado como temporada de grandes eventos e atrações turísticas, promete impulsionar a economia carioca em 2025. De acordo com a Prefeitura, os turistas podem movimentar R$ 6,4 bilhões na economia carioca nos principais meses do inverno de 2025 – julho, agosto e setembro.

Segundo dados do Observatório do Turismo, foram 2,7 milhões de turistas que visitaram o Rio no inverno do ano passado, sendo 9,8% de turistas internacionais e 90,2% de turistas nacionais. A expectativa é que a cidade receba 3,1 milhões de turistas nacionais e internacionais nos meses do inverno de 2025.

No inverno de 2024, os turistas movimentaram R$ 5,6 bilhões na economia carioca. Nesse sentido, a expectativa é de um aumento real de 13,5% neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

“O inverno no Rio de Janeiro não precisa ser visto como baixa temporada. A cidade tem se consolidado como palco de grandes eventos nesse período, que atraem turistas do Brasil e do mundo. Como exemplo, o Rio Innovation Week, Rio Gastronomia, Festival de Inverno, Corrida Desafio da Ponte, entre outros. Essa agenda diversificada de cultura, esporte, negócios e entretenimento é um dos principais motores da movimentação econômica e da geração de renda para o setor. Os números reforçam a força do turismo como vetor estratégico de desenvolvimento e mostram que investir em eventos é investir no futuro do Rio.”, afirma Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

O aumento projetado se sustenta na diversidade e no alto volume de eventos realizados no Rio de Janeiro entre 20 de junho e 22 de setembro de 2025, reunindo atrações esportivas, culturais, musicais, literárias e de inovação. Entre eles, destacam-se a Maratona do Rio, a Bienal do Livro, o Energy Summit, o Orquestra Ouro Preto Vale Festival, as festas juninas, o Projeto Vivo na Praia, a Expo Rio Turismo, o Prêmio Sabores da Orla, além de festivais como o XX Rio Harp, o Festival de Inverno, o Rio Innovation Week, a Meia Maratona Internacional do Rio, o Mundial de Ginástica Rítmica, o Mondial de la Bière, entre outros. Esses eventos atraem tanto o público nacional quanto internacional, movimentando a economia e reforçando a posição do Rio como um dos principais destinos turísticos do Brasil também durante o inverno.

Para realizar os cálculos de movimentação econômica, foi levado em consideração o gasto médio do turista brasileiro (R$ 1.844) e estrangeiro (R$ 3.621), segundo o estudo “Turismo no Rio de Janeiro: Panorama recente dos principais indicadores”, elaborado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), e atualizado para valores de julho de 2025, deflacionados pelo IPCA.

“O turismo tem papel central na estratégia de desenvolvimento econômico do Rio. A projeção de R$ 6,4 bilhões movimentados neste inverno mostra a força da nossa agenda de eventos e reforça que cada visitante representa renda, emprego e novas oportunidades para os cariocas”, Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Os gastos incluem os setores de hospedagem, restaurantes, bares, compra de alimentos e bebidas para consumo (fora de restaurantes e bares), combustível, transporte, lazer (festas, pontos turísticos, etc), telecomunicações e compras de produtos.

Arrecadação de Impostos do Turismo

Para o inverno 2025, a Prefeitura tem a expectativa que arrecadação de impostos de serviços (ISS) de turismo aumente 15%, levando a arrecadação estimada para R$ 71,0 milhões. No inverno de 2024, a arrecadação da cidade de impostos (ISS) de turismo foi de R$ 61,7 milhões, responsável por 22,5% da arrecadação do ISS de serviços de turismo no Rio em 2024.