Evento promovido pela FIA-RJ acontecerá na Praça Joia Valansi, em BotafogoReprodução

Publicado 29/08/2025 15:55

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) promove uma grande ação social neste sábado, 30, às 10h, na Praça Joia Valansi, em Botafogo. Oficinas gratuitas vão focar na empregabilidade, ações de conscientização e bem-estar como massoterapia, apliques de trança e até aferição de pressão.

Na ocasião aberta ao público também será possível preparar um novo currículo, fazer simulação de entrevista de emprego e participar de uma oficina de tecnologia.

A ação social faz parte do Programa Trabalho Protegido na Infância (PTPA) da FIA-RJ e conta com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio) e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

No local do evento também serão oferecidos brindes e lanches, além da possibilidade dos visitantes também realizarem agendamentos para a 1º e 2º vias da carteira de identidade, serviços de habilitação de certidões de casamentos, nascimentos e óbitos.