Projeto do Cefet vence Prêmio Inova com software para análise de notas de empenhoDivulgação

Publicado 29/08/2025 22:43 | Atualizado 29/08/2025 22:44

Professores e alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) desenvolveram um software que automatiza a análise de notas de empenho do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A iniciativa conquistou o Prêmio Inova, que será entregue nos dias 2 e 3 de setembro, durante o Painel Telebrasil, em Brasília.

Atualmente, a verificação desses documentos é feita de forma manual ou por amostragem pelos auditores do TCE, que precisam ler a descrição de cada empenho. O sistema criado pela equipe do Cefet aplica busca semântica para analisar as informações, que incluem fornecedor, descrição, valor e categoria do gasto.

Criado para valorizar soluções tecnológicas com potencial de impacto social, o Prêmio Inova reúne projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos em institutos federais de educação. Nesta edição, mais de 40 propostas concorreram em áreas como inclusão, gestão pública e produtividade no campo.

A ferramenta desenvolvida pelo Cefet foi uma das escolhidas por sua capacidade de modernizar processos de auditoria e ampliar a eficiência da fiscalização.