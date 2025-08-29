Grade curricular do curso inclui questões relativas ao paradesporto - Luciana Vermell/CPB

Publicado 29/08/2025 10:48

O Instituto Incluir receberá inscrições até domingo, 31, para o programa de qualificação Pulsar V. A iniciativa é gratuita e on-line, voltado a educadores e profissionais de áreas afins. A formação tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre educação inclusiva, acessibilidade, paradesporto, diversidade, legislação para PcDs, saúde, bem-estar e lazer.

O Pulsar V contém 28 horas de aulas síncronas e 32 horas de atividades assíncronas, totalizando 60 horas de formação. As aulas acontecerão todas às quartas-feiras, das 18h às 22h, de 17 de setembro a 29 de outubro. O curso fornecerá certificado de extensão aos alunos que tiverem 70% de frequência em aulas. Nesta edição, o projeto prevê a formação de três turmas, cada uma com 50 participantes.

Os conteúdos curriculares serão organizados em sete aulas teórico-práticas, que contemplam os temas: Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência e do Esporte Adaptado; Aspectos Sociais da Pessoa com Deficiência; Comunicação e Linguagem Inclusiva; Saúde da Pessoa com Deficiência; Fundamentos Treino e Aprendizagem de Exercício Físico; Apoio na Educação Escola; e Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.