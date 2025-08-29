Oportunidade para jovens empreendedores: inscrições prorrogadas para programa de impacto socioambiental Divulgação
Inscrições para programa de impacto socioambiental são prorrogadas até 8 de setembro
Iniciativa oferece 200 vagas voltadas à criação de negócios de impacto socioambiental
