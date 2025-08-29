Oportunidade para jovens empreendedores: inscrições prorrogadas para programa de impacto socioambiental - Divulgação

Publicado 29/08/2025 22:38

Jovens de 18 a 29 anos que vivem na Zona Oeste do Rio, em Miguel Pereira ou em Paty do Alferes ganharam mais tempo para se inscrever no Programa Juventude Empreendedora. O prazo foi prorrogado até o dia 8 de setembro.

A iniciativa oferece 200 vagas voltadas à criação de negócios de impacto socioambiental. Entre outubro de 2025 e maio de 2026, os participantes terão acesso a workshops, mentorias e apoio para o desenvolvimento de projetos.

As propostas mais promissoras receberão apoio financeiro e serão apresentadas em uma feira de negócios com investidores e parceiros.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site igua.com.br/rio-de-janeiro.