O curso de tranças é um dos oferecidos pelo projetoDivulgação
Projeto social oferece 200 novas vagas para cursos profissionalizantes e oficinas
Inscrições começam na próxima terça-feira
Faetec oferece curso on-line e gratuito na área de segurança digital
Aulas acontecerão entre os dias 1º e 21 de setembro
Academia Tripulante realizará evento gratuito sobre vida e carreira em cruzeiros
Profissão oferece ganhos de até R$ 22 mil mensais, além de moradia e alimentação incluídas
Feira virtual vai oferecer mais dez mil vagas de estágio, trainee e emprego
Podem participar do evento universitários ou que já concluíram cursos de formação profissional
Firjan disponibiliza R$ 1 milhão em edital para implementar Inteligência Artificial em indústrias
Recursos são não reembolsáveis e o valor será direcionado a até 20 empresas selecionadas
Oi Futuro oferece curso gratuito de programação e criação de games
Aulas são voltadas a alunos da rede pública
