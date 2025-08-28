O curso de tranças é um dos oferecidos pelo projeto - Divulgação

O projeto A Arte Gerando Renda vai abrir na próxima terça-feira, dia 2, 200 novas vagas para cursos gratuitos de maquiagens social e artística, decoração e alongamento de unhas, tranças e turbantes, artesanato e fantasias e adereços. As oficinas, com objetivo na qualificação profissional de jovens e adultos para trabalho nos mercados da estética, carnaval e artes cênicas, serão realizadas nas comunidades do Caju (Rua General Sampaio, 74 - CRAS XV de Maio) e Água Santa (Rua Torres de Oliveira, 436 - Várzea Country Clube), mas moradores de qualquer parte da cidade podem participar das aulas.

Para se matricular basta ter mais de 15 anos e comparecer aos endereços mencionados com xerox da identidade e CPF, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, até o dia 4 de agosto. Os cursos têm duração de 10 semanas. Ao final das aulas, todos que tiverem pelo menos 70% de presença receberão certificado. As inscrições vão até 8 de outubro.

