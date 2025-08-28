Trabalhar a bordo permite viajar por diferentes países, conhecer pessoas de várias nacionalidades e receber salário em dólar - divulgação

Publicado 28/08/2025 10:23 | Atualizado 28/08/2025 10:24

Rio - Com a aproximação da temporada de cruzeiros, que acontece entre os meses de outubro de 2025 e abril de 2026, aumentam as oportunidades para quem busca iniciar uma carreira embarcado. Pensando nisso, a Academia Tripulante vai realizar um evento on-line e gratuito, de 8 a 14 de setembro, que apresentará os passos para conquistar uma vaga e embarcar em navios. Os interessados devem se inscrever pela internet

Durante a Jornada do Futuro Tripulante, os participantes aprendem sobre o mercado, os cargos disponíveis, os pré-requisitos, os desafios e os benefícios da vida a bordo. Também terão acesso a conteúdos como "A vida a bordo é pra você?", "Ganhar em dólar é só o começo" e "O passo a passo validado para conquistar seus sonhos", que ajudam a entender esse universo e mostram como conquistar uma vaga mesmo começando do zero.

A indústria de cruzeiros segue em crescimento no setor de turismo. Em 2024, mais de 30 milhões de pessoas viajaram em cruzeiros, segundo a Cruise Lines International Association (CLIA). O setor movimenta mais de US$ 150 bilhões por ano e emprega cerca de 1,2 milhão de pessoas no mundo. Todos os anos, cerca de 15 novos navios entram em operação, exigindo centenas de novos profissionais. Com a temporada se aproximando, o momento é favorável para quem quer se preparar e ingressar nesse mercado.

A carreira de tripulante oferece estrutura e possibilidades de avanço. A bordo, o profissional conta com moradia e alimentação, o que reduz os custos mensais. Os salários, pagos em dólar, podem ser até seis vezes maiores que os de funções similares no Brasil.

Os valores variam entre US$ 700 e US$ 4 mil por mês — o equivalente a aproximadamente R$ 3.800 a R$ 22 mil, conforme a cotação do dia 25 de agosto de 2025. É possível economizar grande parte da renda, viajar por diferentes países e desenvolver experiência internacional em diversas áreas.

"Quando comecei, em 2010, queria mudar de vida, ter estabilidade financeira e ajudar minha família. Os cruzeiros me permitiram isso. Trabalhei, juntei dinheiro, conheci mais de 120 países e construí uma carreira sólida. Hoje, ensino outras pessoas a fazerem o mesmo caminho", afirmou Diogo Kyrillos, cofundador da Academia Tripulante.

A formação oferecida é reconhecida pelo MEC, desenvolvida com base em experiências reais e alinhada às exigências do setor de cruzeiros. Um grande diferencial é a inclusão de um curso completo de inglês, essencial para quem deseja atuar a bordo.

