com deficiência (PcD) . Rio - A Feira Virtual Emprega oferecerá mais de 10 mil vagas de estágio, trainee e emprego para o Estado do Rio de Janeiro. A próxima edição do evento está marcada para os dias 9 e 10 de setembro e os interessados podem se inscrever pela internet . Oportunidades são para diferentes setores e incluem posições para pessoascom deficiência (PcD) .

Podem participar estudantes universitários ou que já concluíram cursos de formação profissional. O evento é gratuito tem como objetivo preparar jovens talentos para conquistar espaço nos programas de estágio e trainee que movimentam o mercado a partir do segundo semestre.

Os interessados terão acesso direto aos principais programas de entrada no mercado. As oportunidades incluem bolsas de estágio de até R$ 2,5 mil e programas de trainee com salários acima de R$

9,5 mil.

O evento traz, em um só local, uma curadoria dos principais programas de estágio e trainee em grandes empresas abertos no período, como Amaggi, Dow Brasil, iFood, Itaú Unibanco, Kraft Heinz, Localiza&Co, Mercedez, MRV&Co, Shopee, Sulamérica Rede D´Or, além de milhares de vagas de emprego para recém-formados.

Além disso, os participantes poderão acompanhar uma agenda completa de palestras e atividades de desenvolvimento ao vivo com especialistas e recrutadores, e também acessar a Academia Emprega, ambiente exclusivo com conteúdos, ferramentas e cursos voltados para melhorar a performance em processos seletivos, incluindo dicas práticas para currículo, LinkedIn, entrevistas e comunicação pessoal.

Outro destaque da programação é o Soft Skills Game, atividade baseada em situações reais do mercado de trabalho, que ajuda o participante a identificar seus pontos fortes e desenvolver competências comportamentais essenciais. Para complementar, o evento ainda garante certificado de participação com horas de atividades complementares e promove a distribuição de prêmios voltados ao desenvolvimento profissional.

Segundo Marc Olivero, idealizador do projeto e diretor-executivo da Vero Solutions, a proposta do Emprega é aproximar estudantes das oportunidades que marcam o início da carreira profissional, reunindo em um só espaço conhecimento prático, networking e programas de entrada oferecidos por grandes empresas.

"Nosso objetivo é ampliar as possibilidades dos jovens talentos, complementando o aprendizado universitário com experiências e ferramentas que fortalecem tanto as competências técnicas quanto às habilidades comportamentais exigidas pelo mercado", afirma.

