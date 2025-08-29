Inscrições no programa de estágio da MRV vão até o dia 3 de outubro - Internet/Reprodução

Publicado 29/08/2025 10:31

A construtora MRV está com inscrições abertas para seu novo Programa de Estágio. A companhia está oferecendo 15 vagas no Rio de Janeiro para estudantes de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção.

A iniciativa é voltada para estudantes curiosos e inovadores. “Queremos turbinar o nosso time de engenharia com pessoas inquietas, que não se contentam com o ‘sempre foi assim’. Gente curiosa, que pergunta, propõe, cutuca, desafia. Pessoas que sabem que aprender é um processo constante e que encare essa jornada como uma maratona, aprendendo, propondo e ajudando a moldar o futuro do setor”, afirma Helene Marques Pires Paranhos, coordenadora de Business Partner da companhia.



A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.150 para carga horária de 4 horas e R$ 1.700 para 6 horas, além de vale-lanche. Os estagiários também terão acesso a iniciativas que valorizam o bem-estar e o desenvolvimento profissional, como:



- Folga no mês do aniversário;

- Programa de incentivo à prática de atividades físicas;

- Programa de incentivo à saúde mental;

- Capacitações personalizadas e programa de aceleração de carreira;