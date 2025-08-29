Cursos oferecidos pela UVA têm duração de três mesesUVA/Divulgação
Universidade abre inscrições para cursos gratuitos de Português e Inglês
Projetos de extensão oferecem aulas on-line a partir de setembro
Projeto do Cefet vence Prêmio Inova com software para análise de notas de empenho
Sistema criado pela equipe do Cefet aplica busca semântica para analisar as informações, que incluem fornecedor, descrição, valor e categoria do gasto
Inscrições para programa de impacto socioambiental são prorrogadas até 8 de setembro
Iniciativa oferece 200 vagas voltadas à criação de negócios de impacto socioambiental
FIA-RJ realiza ação social de empregabilidade neste sábado
Evento gratuito é voltado para jovens
Últimos dias para se inscrever em programa de qualificação profissional
Pulsar V é voltado a educadores e profissionais de áreas afins
Construtora lança programa de estágio com vagas no Rio
Live no YouTube vai apresentar os detalhes da iniciativa
