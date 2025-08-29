Cursos oferecidos pela UVA têm duração de três meses - UVA/Divulgação

Cursos oferecidos pela UVA têm duração de três mesesUVA/Divulgação

Publicado 29/08/2025 10:17

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) abriu inscrições para as turmas do segundo semestre dos projetos de extensão UVAprova e Freire-Mandela, que oferecem aulas gratuitas e on-line de Português e Inglês, respectivamente. Os cursos começam no dia 15 de setembro e têm duração de três meses.

O UVAprova é voltado a estudantes de todas as idades – do ensino fundamental à terceira idade – e aborda gramática, redação e leitura literária. O conteúdo é alinhado às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com foco na preparação para o Enem e concursos, além de contribuir para o aprimoramento da escrita, da leitura e do pensamento crítico.

Já o Freire-Mandela oferece aulas de inglês em três níveis – básico, seniors e talks. Os encontros ocorrem uma vez por semana, de forma on-line, com duração de 1h30 cada. Para participar, o interessado deve ter, no mínimo, 15 anos e realizar teste de nivelamento.