Créditos do Nota Carioca podem gerar desconto de até 100% no valor do IPTUPrefeitura do Rio
Última semana para obter desconto da Nota Carioca no IPTU 2026
Transferência para conseguir abatimento ficará disponível até a próxima terça-feira
Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025
Ao todo 387 mil contribuintes recebem R$ 1,035 bilhão
Índice de Preços ao Consumidor Semanal acelera a 0,33% na terceira semana de setembro
Valor acumula alta de 3,44% nos últimos 12 meses
Prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça
Candidatos aprovados em lista de espera devem fazer o procedimento
Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer
Acordo tem valor de US$ 2,1 bilhões e prevê mais 50 unidades
Rio começa a semana com quase 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes setores, municípios e níveis de escolaridade
