Alta no setor de serviços ficou acima do esperado por especialistas - Interent/Reprodução

Alta no setor de serviços ficou acima do esperado por especialistasInterent/Reprodução

Publicado 14/10/2025 13:12 | Atualizado 14/10/2025 13:15

O volume de serviços prestados subiu 0,1% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, acima da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava estabilidade, com intervalo entre uma queda de 0,6% a uma alta de 0,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira, 14 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na comparação com agosto do ano anterior, houve alta de 2,5% em agosto de 2025, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 1,3% a 3%, com mediana positiva de 2,3%. Para o fechamento de 2025, os analistas esperam um avanço de 2,2%, com intervalo entre aumentos de 1,9% e 2,8%.

Recorde

O setor alcançou em agosto novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo IBGE. Os Serviços prestados às famílias estavam 7,2% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,5% aquém do nível recorde visto em julho de 2025.



Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 2,3% abaixo do recorde de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,7% abaixo do ápice registrado em março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 14,2% aquém do auge de janeiro de 2012.



O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em julho ante junho, de uma alta de 0,3% para uma elevação de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços. A taxa de junho ante maio foi revista de elevação de 0,4% para alta de 0,5%.