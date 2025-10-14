Alta no setor de serviços ficou acima do esperado por especialistasInterent/Reprodução
Na comparação com agosto do ano anterior, houve alta de 2,5% em agosto de 2025, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 1,3% a 3%, com mediana positiva de 2,3%. Para o fechamento de 2025, os analistas esperam um avanço de 2,2%, com intervalo entre aumentos de 1,9% e 2,8%.
Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 2,3% abaixo do recorde de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,7% abaixo do ápice registrado em março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 14,2% aquém do auge de janeiro de 2012.
O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em julho ante junho, de uma alta de 0,3% para uma elevação de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços. A taxa de junho ante maio foi revista de elevação de 0,4% para alta de 0,5%.
