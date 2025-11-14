Rio de Janeiro registro o quinto maior crescimento do PIB entre os estados no ano de 2023Pixabay
Todas as 27 unidades da federação tiveram alta no PIB em 2023, aponta o IBGE
O maior avanço foi registrado no Acre, com 14,7%
IGP-10 de novembro sobe 0,18% ante alta de 0,08% em outubro
Indicador acumula queda de 0,80% no ano
Operações de crédito do BNDES chegam a R$ 230 bilhões
Aprovações sobem 39% até setembro, com micro e pequenas empresas concentrando 67% dos recursos e carteira total alcançando maior nível em nove anos
Dez estados e o DF têm menor desemprego registrado desde 2012
Santa Catarina e Mato Grosso registram taxa de 2,3%
Caixa começa a pagar Bolsa Família a mais de 1,4 milhão de beneficiários do Rio
Valor mínimo corresponde a R$ 600
Taxa de informalidade no Brasil fica em 37,8% no terceiro trimestre, diz IBGE
Três estados registraram o maior índice do país
