Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais - Lyon Santos/ MDS

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionaisLyon Santos/ MDS

Publicado 14/11/2025 12:34

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de novembro do Bolsa Família. Um total de 1.422.356 famílias em todos os 92 municípios do Rio de Janeiro são contempladas. Recebem nesta sexta-feira (14) os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

Ao todo, cerca de 18,7 milhões de famílias receberão o benefício neste mês no país. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de sete a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Além do valor integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em novembro. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

A capital Rio de Janeiro é o município com maior número de beneficiários no estado neste mês, com 446.423 famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Nova Iguaçu (116.738), Duque de Caxias (94.330), Belford Roxo (67.356) e São Gonçalo (66.191).

Já Nilópolis é o município fluminense com maior valor médio de benefício: R$ 710,66. Em seguida aparecem São João de Meriti (R$ 707,72), Porto Real (R$ 707,47), Itaguaí (R$ 704,00) e Varre-Sai (R$ 701,62). O investimento do governo federal no estado supera R$ 965,4 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ 681,03.

Neste mês, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário e específico, 243,99 mil famílias com pessoas indígenas, 285,59 mil com quilombolas, 394,82 mil com catadores de material reciclável, 257,84 mil com pessoas em situação de rua, 37 mil com pessoas em risco social ou violação de direitos e 672,98 mil com pessoas em situação de risco alimentar.

Pagamento em localidades de nove estados será unificado



Os beneficiários de Rio Bonito do Iguaçu (PR) receberão o crédito nesta sexta, independentemente do número final do NIS. A medida foi adotada como resposta imediata à grave devastação provocada pelo tornado que atingiu a cidade em 7 de novembro e pretende garantir apoio emergencial à população local.



Além de Rio Bonito do Iguaçu, receberão o Bolsa Família independentemente do NIS todos os beneficiários do Acre e do Rio Grande do Sul, bem como de municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública nos seguintes estados: Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe, São Paulo e de outros municípios paranaenses.



No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.



Desde junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na regra de proteção a partir do mês passado. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.



Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

fotogaleria



Auxílio Gás

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas no CadÚnico. Como o benefício só é concedido a cada dois meses, o pagamento voltará em dezembro.



Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

*Com informações da Agência Brasil