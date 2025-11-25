Declaração foi realizada durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do SenadoJose Cruz/Agência Brasil
Galípolo sobre Carbono Oculto: 'Não é papel do BC dar chute em porta com metralhadora em mão'
Presidente do Banco Central critica expectativas irreais sobre atuação da autarquia e reforça que, em casos de suspeitas, obrigação é comunicar o MP
Galípolo sobre Carbono Oculto: 'Não é papel do BC dar chute em porta com metralhadora em mão'
Presidente do Banco Central critica expectativas irreais sobre atuação da autarquia e reforça que, em casos de suspeitas, obrigação é comunicar o MP
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Com adicionais, valor médio está em R$ 683,28
Firjan Senai oferece mais de 11,3 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação no estado do Rio
Edital contempla 462 turmas no presencial, semipresencial e EAD
Prêmio acumulado da Powerball ultrapassa 3,6 bilhões de reais; saiba como participar do sorteio
A loteria dos EUA vai sortear 681 milhões de dólares na próxima quarta-feira, dia 26 de novembro
Veja como vai funcionar devolução do Pix em caso de golpe
Nova regra entra em vigor. A partir de 2026, será obrigatória
Rio começa a semana com mais de 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes setores, municípios e níveis de escolaridade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.