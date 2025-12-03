Em entrevista coletiva, Haddad disse que se houver crimes envolvendo bets, o Ministério da Justiça será notificadoEvaristo Sa/AFP
Haddad: Brasil é o país mais bem preparado para combater irregularidades com bets
Ministro também afirmou que o Congresso está atento à necessidade de novas regulamentações envolvendo apostas esportivas
Haddad: Brasil é o país mais bem preparado para combater irregularidades com bets
Ministro também afirmou que o Congresso está atento à necessidade de novas regulamentações envolvendo apostas esportivas
Ministério da Justiça e entidades lançam plano de combate a fraudes bancárias digitais
Iniciativa inclui a criação de um site para a população sobre como agir diante de um golpe virtual
Lula reforça discurso de estímulo ao mercado interno como forma de alavancar economia
Presidente deu a declaração durante cerimônia de início da produção de veículos elétricos da GM no Brasil
BB desembolsa R$ 85 bi em financiamentos ao agronegócio na safra 2025/26
Cifra é inferior aos R$ 105 bilhões verificados em igual período da temporada anterior
Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos
Projeto segue agora para promulgação
Cerveja responde por mais de 90% do mercado de bebidas alcoólicas no Brasil; opções premium crescem
Relatório 'Alcoholic Drinks in Brazil', da Euromonitor, aponta mudanças no perfil do consumidor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.