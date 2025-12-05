Ibovespa caiu vertiginosamente no início da tarde desta sexta-feiraReprodução / Internet
Bolsa cai 4,31% em dia tenso e reverte início positivo de mês
Queda ocorreu após anúncio de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial
Correios vetam vale-natal de R$ 2,5 mil a funcionários, enquanto aguardam decisão da Fazenda
Empregados da estatal foram comunicados da decisão na noite de quarta-feira
Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa
Segundo Banco Central, 238,6 mil pessoas ativaram proteção
Em 10 anos, 60,7% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família
Entre jovens de 15 a 17 anos, taxa de saída é de 71,25%
Balança comercial fluminense acumula superávit de US$ 12,8 bilhões no ano
Exportações do Estado somaram US$ 43 bilhões no período de janeiro a novembro
Queda da Selic deve elevar crescimento da economia, após PIB fraco no 3º tri, avalia Alckmin
Vice presidente destacou que a economia brasileira apresenta as condições para a redução da taxa básica de juros
