Petróleo é responsável por 79% das exportações fluminensesFoto: Divulgação
Balança comercial fluminense acumula superávit de US$ 12,8 bilhões no ano
Exportações do Estado somaram US$ 43 bilhões no período de janeiro a novembro
Queda da Selic deve elevar crescimento da economia, após PIB fraco no 3º tri, avalia Alckmin
Vice presidente destacou que a economia brasileira apresenta as condições para a redução da taxa básica de juros
IPP de outubro tem o nono mês seguido de deflação
Índice mede a evolução dos preços de produtos na 'porta da fábrica', sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de setores da indústria de transformação
Lojas do Rio podem abrir nos domingos de dezembro
Comércio não funcionará no dia 25 e em 1º de janeiro
Ministério intensifica notificações e autuações a empregadores domésticos por falhas no consignado
Pela legislação, o valor descontado deve ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte
Programa Acredita deve superar R$ 10 bilhões em crédito para pequenos negócios com garantias do Fampe
Desde que foi lançada, a iniciativa já promoveu cerca de 117 mil operações
