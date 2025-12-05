Petróleo é responsável por 79% das exportações fluminenses - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 18:01

A balança comercial do Rio de Janeiro acumula superávit de US$ 12,8 bilhões de janeiro a novembro deste ano. No período, a corrente comercial fluminense — soma das importações e exportações — alcançou US$ 73,3 bilhões, sendo US$ 43 bilhões em exportações e US$ 30,3 bilhões em importações. O Estado mantém o segundo lugar no ranking das exportações e o terceiro nas importações totais do País. Os dados são do Comex Stat, sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O Rio de Janeiro respondeu por 14% das exportações e 12% das importações totais nacionais de janeiro a novembro deste ano. Nesse período, os principais parceiros comerciais do Estado foram a China, com uma corrente comercial de US$ 16,1 bilhões, e os Estados Unidos, com US$ 5,8 bilhões. Outros parceiros importantes foram Espanha, Holanda, Portugal e Cingapura. O petróleo, responsável por 79% das exportações fluminenses, movimentou US$ 34 bilhões. A indústria siderúrgica também teve significativa participação, com US$ 1,6 bilhão em exportações.

"O Rio de Janeiro é vital para o comércio exterior do Brasil por abrigar um dos maiores complexos portuários do país e ser um polo estratégico para a exportação e importação de bens de alto valor agregado, como petróleo e gás, e aço. Isso impulsiona o PIB nacional e contribui de forma decisiva para o saldo positivo da balança comercial, refletindo a relevância econômica das operações realizadas em território fluminense", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.