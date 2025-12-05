Evento do Sebrae vai avaliar a expansão dos pequenos negócios e o acesso ao crédito para o setor - Sebrae Rio/Divulgação

Evento do Sebrae vai avaliar a expansão dos pequenos negócios e o acesso ao crédito para o setorSebrae Rio/Divulgação

Publicado 05/12/2025 14:34

O acesso ao crédito para pequenos negócios de todo o Brasil teve uma grande expansão com o Programa Acredita. A estimativa é de que, até o fim de dezembro, o montante de empréstimos realizados no programa com as garantias do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), coordenado pelo Sebrae, ultrapasse a casa dos R$ 10 bilhões desde que foi lançado, em 2024. No total, cerca de 117 mil operações foram realizadas junto aos pequenos negócios no período.

Para avaliar a expansão dos pequenos negócios e do acesso ao crédito para o setor, o Sebrae promove o Encontro Nacional do Acredita Sebrae na quarta, 10, e quinta-feira, 11, em São Paulo. O evento é voltado para instituições bancárias parceiras, representantes estaduais do Sebrae e empresários.



Durante o evento ocorrerão apresentações de casos de sucesso, um balanço das operações realizadas e da execução financeira nos últimos meses e nos 30 anos do Fampe. Além disso, serão abordadas as entregas realizadas em 2025, como as novas funcionalidades da Planejadora Sebrae, ferramenta que apoia os empreendedores na obtenção de crédito e na gestão financeira.



O crédito assistido do Sebrae é um diferencial oferecido gratuitamente para os pequenos negócios que contam com as garantias do Fampe. Em 2025, foram realizados mais de meio milhão de atendimentos com foco em crédito para 373 mil pequenos negócios, que contemplaram 145 mil horas em consultoria, 76 mil horas de capacitação, 22 mil atendimentos com a Planejadora Sebrae, dentre outras soluções do Sebrae.



Outro ponto de destaque será o fundo FIC FIP Sebrae Germina, criado em parceria com o BTG Pactual Asset Management, que começa com aporte inicial de R$ 100 milhões do Sebrae Nacional e tem possibilidade de ampliação em 2026 com a participação das unidades estaduais.



Acredita + Fampe



O Programa Acredita foi sancionado pelo governo federal em 2024, com foco na ampliação e na democratização do acesso a crédito para os pequenos negócios. O Sebrae definiu uma estratégia de apoio com base em dois pilares: viabilizar garantias complementares por meio do Fampe e promover atendimento por meio do crédito consciente aos pequenos negócios interessados no suporte financeiro.



A instituição fez aporte de R$ 2 bilhões no Fampe, com previsão de R$ 30 bilhões de crédito no mercado para os pequenos negócios nos próximos anos. Além disso, o Sebrae estruturou sua rede de atendimento com o suporte de agentes de crédito e finanças, rede própria e de parceiros para viabilizar uma jornada de atendimento com foco no crédito consciente.