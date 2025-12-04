Supermercados foram os maiores responsáveis pela geração de empregos em 2020 e 2021 no Brasil - Divulgação/Supermercados Mundial

Publicado 04/12/2025 10:15

Rio - O Supermercados Mundial está com 30 vagas efetivas abertas para início imediato nas lojas do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades são para os cargos de peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor.

A remuneração inicial é a partir de R$ 1.800,00. Os colaboradores têm acesso a benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Para se candidatar basta enviar currículo atualizado para: curriculorh@supermercadosmundial.com.br , com o nome da vaga desejada no campo "Assunto" do e-mail.



