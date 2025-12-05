Concurso da Caixa oferece salários que variam de R$ 12.371 a R$ 16.495Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, no qual também é possível consultar o edital do certame.
Inscrições para concurso da Caixa terminam na segunda-feira
São 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva, com oportunidades para arquitetos, engenheiros e médicos do trabalho
