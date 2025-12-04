A siderúrgica Ternium está com processo seletivo aberto para 21 vagas - Ternium/Divulgação

A siderúrgica Ternium está com processo seletivo aberto para 21 vagasTernium/Divulgação

Publicado 04/12/2025 16:09

A Ternium, siderúrgica localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste carioca, está com 21 vagas abertas para o cargo de operador de equipamento logístico. Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo, CNH na categoria E e mínimo de seis meses de experiência em direção de veículos de grande porte. A companhia oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida empresarial, refeição no local, vale-alimentação, entre outros.

