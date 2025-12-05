Ministério do Trabalho intensificou a fiscalização dos repasses de valores descontados das domésticasFreepik
Ministério intensifica notificações e autuações a empregadores domésticos por falhas no consignado
Pela legislação, o valor descontado deve ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte
Programa Acredita deve superar R$ 10 bilhões em crédito para pequenos negócios com garantias do Fampe
Desde que foi lançada, a iniciativa já promoveu cerca de 117 mil operações
Inscrições para concurso da Caixa terminam na segunda-feira
São 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva, com oportunidades para arquitetos, engenheiros e médicos do trabalho
Entidade de Defesa do consumidor critica recuo do BC na regulação do Pix Parcelado
Idec afirmou que o BC desistiu de criar regras comuns e optou por deixar o tema sob responsabilidade de cada instituição financeira
INSS fará mutirão com mais de 2,2 mil perícias médicas no estado do Rio; veja locais
Atendimento será realizado neste sábado (6) e domingo (7)
Banco do Brasil renegocia R$ 1,8 bilhão de dívidas de produtores rurais do RS
Do montante, R$ 672 milhões são referentes a operações com recursos livres
