Idec criticou a decisão do Banco Central de retardar a regulamentação do Pix ParceladoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Entidade de Defesa do consumidor critica recuo do BC na regulação do Pix Parcelado
Idec afirmou que o BC desistiu de criar regras comuns e optou por deixar o tema sob responsabilidade de cada instituição financeira
INSS fará mutirão com mais de 2,2 mil perícias médicas no estado do Rio; veja locais
Atendimento será realizado neste sábado (6) e domingo (7)
Banco do Brasil renegocia R$ 1,8 bilhão de dívidas de produtores rurais do RS
Do montante, R$ 672 milhões são referentes a operações com recursos livres
Saques na poupança superam depósitos em R$ 2,85 bilhões em novembro
Segundo o BC, saldo foi reduzido em R$ 90,9 bilhões
Bolsa supera os 164 mil pontos e bate terceiro recorde seguido
Dólar fecha em leve queda, vendido a R$ 5,31
Após adiamentos, Banco Central desiste de regular Pix Parcelado
Decisão recebe críticas de entidade de direitos do consumidor
