Idec criticou a decisão do Banco Central de retardar a regulamentação do Pix Parcelado - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 05/12/2025 13:59

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) criticou a decisão do Banco Central de retardar a regulamentação do Pix Parcelado. Conforme mostrou o Broadcast nesta quinta-feira, 4, a autoridade monetária informou a participantes do mercado que a regulação, antes prevista para novembro, agora não tem prazo determinado.

Em comunicado, o Idec afirmou que o BC desistiu de criar regras comuns e optou por deixar o tema sob responsabilidade de cada instituição financeira.

Para a entidade, essa postura gera um ambiente de "desordem regulatória", que pode favorecer abusos, confundir consumidores e agravar o endividamento no País.

Segundo o Idec, o BC proibiu o uso da marca "Pix Parcelado", mas permitiu variações como "parcelas no Pix" ou "crédito no Pix".

O instituto, porém, avalia que a mudança mantém consumidores expostos a produtos de crédito sem padrões mínimos de transparência ou previsibilidade sobre juros.