Apenas na primeira semana de dezembro, o Ibovespa acumula avanço de 3,38% Divulgação
Bolsa supera os 164 mil pontos e bate terceiro recorde seguido
Dólar fecha em leve queda, vendido a R$ 5,31
Após adiamentos, Banco Central desiste de regular Pix Parcelado
Decisão recebe críticas de entidade de direitos do consumidor
Siderúrgica abre 21 vagas para operador de equipamento logístico
Período de inscrições vai até o dia 15
'Brasil tem 2% do PIB do mundo, 98% está lá fora, temos que abrir mercados', diz Alckmin
Declarações foram feitas durante a 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS)
Brasil sai do top 10 das maiores economias do mundo após PIB do 3° trimestre; veja ranking
Levantamento foi divulgado pela agência de classificação de risco Austin Rating
Faturamento do setor eletrônico fecha 2025 com crescimento real de 4% ante 2024
Mudança no perfil de consumo contribuiu para o crescimento
