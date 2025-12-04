Indústria elétrica e eletrônica encerra o exercício com faturamento de R$ 270,8 bilhões - Pixabay

Indústria elétrica e eletrônica encerra o exercício com faturamento de R$ 270,8 bilhões

Publicado 04/12/2025 14:20

Mesmo com todos os problemas enfrentados pela economia em 2025, a indústria elétrica e eletrônica encerra o exercício com faturamento de R$ 270,8 bilhões, aumento de 4% em relação a 2024 em termos reais - ou seja, descontada a inflação de 4,5% projetada com base no Índice de Preços ao Produtor (IPP).

Presidente da Abinee, associação que congrega as indústrias de equipamentos elétricos e eletrônicos, Humberto Barbato considera importante destacar que, além da inflação do setor, o acréscimo no faturamento foi influenciado pela mudança no perfil de consumo de bens de informática e telefones celulares.

"O consumo está mais direcionado para equipamentos com mais recursos, mais tecnologia e, portanto, com preços mais elevados", disse ele, durante entrevista coletiva.

O resultado, no entanto, poderia ter sido melhor se, junto com o aumento de demanda por produtos mais avançados, houvesse também crescimento no volume das vendas.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compilados pela Abinee, a produção industrial do setor elétrico e eletrônico deve encerrar 2025 com uma queda de 1,4% em relação ao ano anterior.

Essa queda agregada da produção, de acordo com Barbato, está composta por um recuo de 0,8% na área elétrica e de 2% no segmento de eletrônicos. A utilização da capacidade instalada (Nuci) do setor permaneceu estável em 78%.

Ainda assim, os indicadores de emprego e investimentos apresentaram alta em 2025. O número de empregados no setor eletroeletrônico cresceu 1%, encerrando o ano com 288 mil trabalhadores, 3,5 mil vagas a mais que no final de 2024, e os investimentos tiveram aumento de 9%, passando de R$ 4,3 bilhões em 2024 para R$ 4,7 bilhões em 2025. "O ano surpreendeu positivamente, mesmo diante de um cenário desafiador", afirma Barbato. "O crescimento no faturamento pode ser explicado pela mudança no perfil de consumidor que tem buscado produtos mais sofisticados e novas tecnologias", disse.

Segundo ele, áreas estratégicas como data centers e inteligência artificial também têm impulsionado investimentos e ampliado a demanda por tecnologia de ponta no País.

Projeções

A indústria eletroeletrônica espera fechar o próximo ano com um faturamento de R$ 289 bilhões, o que seria equivalente a um crescimento real de 3% sobre o faturamento de R$ 270,8 bilhões esperado para 2025.

Ao contrário de 2025, em que a produção física caiu 1,4%, para 2026 a expectativa é expansão de 2%. A previsão é de aumento na mão de obra empregada no setor, que deverá passar de 288 mil funcionários para 292 mil no final de 2026. Já a utilização da capacidade instalada deverá cair de 78% para 77%.

Os investimentos deverão totalizar R$ 5 bilhões, resultado 7% acima do verificado em 2025. A expectativa é de que as exportações continuem contribuindo com o desempenho do setor, com elevação de 3%, e as importações cresçam 4%.