O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,1% no terceiro trimestre de 2025 - Reprodução

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,1% no terceiro trimestre de 2025Reprodução

Publicado 04/12/2025 09:49 | Atualizado 04/12/2025 10:16

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo de 2025, informou, nesta quinta-feira (4), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice totalizou R$ 3,2 trilhões.

O resultado veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%, com intervalo entre queda de 0,5% a um avanço de 0,4%.



Na comparação com o mesmo período de 2024, o PIB apresentou alta de 1,8% neste ano, vindo um pouco acima das previsões de avanço de 1,7%, com intervalo que variava de uma elevação de 1,2% a 2,5%.



O índice da indústria subiu 0,8% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB da indústria mostrou alta de 1,7%.



O Produto Interno Bruto da agropecuária elevou 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo. Na comparação com 2024, ele mostrou alta de 10,1%.



Já o PIB de serviços subiu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o anterior. Na comparação com o ano passado, o índice mostrou alta de 1,3%.