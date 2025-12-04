O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,1% no terceiro trimestre de 2025Reprodução
Na comparação com o mesmo período de 2024, o PIB apresentou alta de 1,8% neste ano, vindo um pouco acima das previsões de avanço de 1,7%, com intervalo que variava de uma elevação de 1,2% a 2,5%.
O índice da indústria subiu 0,8% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB da indústria mostrou alta de 1,7%.
O Produto Interno Bruto da agropecuária elevou 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo. Na comparação com 2024, ele mostrou alta de 10,1%.
Já o PIB de serviços subiu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o anterior. Na comparação com o ano passado, o índice mostrou alta de 1,3%.
