Importações contabilizadas no PIB subiram 0,3% Vosmar Rosa/MPor
Exportações crescem 3,3% no terceiro trimestre, diz IBGE
Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 7,2%
Consumo das famílias cresce no terceiro trimestre, mostra IBGE
Dados fazem parte das Contas Nacionais Trimestrais
Rede de supermercados abre 30 vagas efetivas no Rio e em Niterói
Há oportunidades de peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor
Orçamento de 2026 tem projeções com 'risco significativo' de não se concretizar, diz TCU
Corte de Contas menciona a previsão de crescimento do PIB de 2,44% em 2026
PIB cresce 0,1% no terceiro trimestre, aponta IBGE
Resultado veio abaixo da estimativa de analistas, que esperavam alta de 0,2%
Aluguel residencial sobe 0,37% em novembro, revela FGV
No Rio, o índice saiu de alta de 0,68% para elevação de 1,13% no período
