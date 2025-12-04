Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o consumo das famílias mostrou alta de 0,4%Tânia Rêgo / Agência Brasil
Consumo das famílias cresce no terceiro trimestre, mostra IBGE
Dados fazem parte das Contas Nacionais Trimestrais
Rede de supermercados abre 30 vagas efetivas no Rio e em Niterói
Há oportunidades de peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor
Orçamento de 2026 tem projeções com 'risco significativo' de não se concretizar, diz TCU
Corte de Contas menciona a previsão de crescimento do PIB de 2,44% em 2026
PIB cresce 0,1% no terceiro trimestre, aponta IBGE
Resultado veio abaixo da estimativa de analistas, que esperavam alta de 0,2%
Aluguel residencial sobe 0,37% em novembro, revela FGV
No Rio, o índice saiu de alta de 0,68% para elevação de 1,13% no período
Haddad: Brasil é o país mais bem preparado para combater irregularidades com bets
Ministro também afirmou que o Congresso está atento à necessidade de novas regulamentações envolvendo apostas esportivas
